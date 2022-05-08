前台中市長張溫鷹今天母親節特別現身與女兒陳俞融合體拉票。（陳俞融服務處提供／盧金足台中傳真）

迎接母親節，爭取民進黨台中市議員北區初選的陳俞融，今天分送康乃馨給民眾。（陳俞融服務處提供／盧金足台中傳真）

前台中市長張溫鷹卸下公職後就恢復牙醫本業，今天是母親節，仍心繫愛女陳俞融選情，現身合體拉票，張溫鷹說，她特別決定今天母親節要陪著女兒一起拜票，「把這份作為母親的喜悅，分享給每一位市民！」民進黨北區預計提名2席，初選有4人角逐，形成4搶2，爭取出線擠破頭。

溫馨母親節，卻也是民進黨台中市議員黨內初選最後衝刺日，北區北區市議員參選人陳俞融沿街分送康乃馨給辛苦的媽媽們，還特別為競選辦公室內多名志工媽媽們安排了一場快閃活動，突然現身高唱「天下的媽媽都是一樣的」，讓大家驚喜不已。

陳俞融向參選這段期間默默守護她的媽媽張溫鷹獻上康乃馨，「媽媽我愛您」，她很感謝競選辦公室的媽媽們平時對她的照顧，特別選在母親節送上康乃馨加滿天星的特製花束，祝福全天下的媽媽母親快樂，「要多休息，多愛護自己一些！」

張溫鷹從政多年，看到陳俞融拚選舉表示，全天下的媽媽的最開心的事就是看到孩子平安快樂，其實她每年母親節都過得很快樂，今年看到俞融熱情做著她自己想要做的工作，參選過程充滿快樂與陽光，讓當媽媽的她也分享了女兒的喜悅，因此特別決定今天母親節要陪著女兒一起拜票。