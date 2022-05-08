女主角曾鈺方本身就是3位小孩的母親，特別能感受箇中滋味。（新北婦幼隊提供）

今（8）日是母親節，為了道出警職媽媽辛勞的一面，新北市警局婦幼隊，特別拍攝1部短片「警察忙什麼？」從女警角度，述說在職場上最常遇到的情況，也點出在兼顧家庭及警職工作平衡的辛苦。影片選在昨天母親節前夕上架，短短一天已吸引上萬人點閱，也贏得許多警察共鳴，而擔任女主角的女警曾鈺方本身就是3個小孩的媽媽，所以特別能感受箇中滋味。

根據新北市警局統計，目前轄下女警人數共有926人，佔全部員額12.1％，其中已為人母的女警更是不在少數，為了點出這些警職媽咪平常在維護治安的警察工作上，與兼顧家庭生活的平衡中所遭遇的辛苦之處，婦幼隊花了1個月完成這部影片。

該影片是由婦幼隊的小編群構思，眾人群策群力，從腳本撰寫、人物設計、口白、影片拍攝、剪輯到上架推出，通通由他們一手包辦，片中演員也都是由婦幼對警員擔綱演出，雖然全片以「低成本」製作，但卻能處處看見用心，用輕鬆詼諧的方式，卻點出為人母的女姓同仁辛苦之處，推出之後獲得高度評價。

影片中的女主角曾鈺方，今年35歲，警察專科學校專科警員班25期畢業，老公也是保一總隊的警員，2人在學校從相識相戀，畢業後一起分發到蘆洲分局的派出所，在外勤歷練四年後，曾鈺方選擇來到婦幼警察隊，從結婚生子都是在婦幼隊完成，目前身為3個孩子的媽，不但要照顧家庭，更得守護新北婦幼安全，但她卻從不喊累。

曾鈺方說，影片的內容完全真實呈現女警在職場上所遇到的各種狀況，像是片中一開始，執行路檢攔查，總是會有民眾對警嗆聲說「你知道我是誰嗎？」「你知道我爸是誰嗎？」讓警員也只能搖頭苦笑，另外她也說，在家管教小孩，有時還得忘記自己警察的角色，否則很容易把情緒帶入家中。而最碰到的就是許多民眾喜歡用「我叫警察把你抓走喔！」來恐嚇小孩，讓身為警察的她也頗感無奈，從家裡的大小事，到民眾的大小事，她都得管，雖然有時覺得分身乏術，但她能體會這就是身為女警的辛苦。

新北婦幼隊表示，婦幼隊最常處理的就是家暴、性侵及兒虐案件，女主角曾鈺方從警13年，從單身少女到3寶媽，最能從母親的角度理解被害人的痛苦與不安，所以藉由這部影片，不只讓民眾了解警職媽媽得辛苦，更希望大家能抽空在今天向母親問候。