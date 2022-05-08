俄羅斯昨（7日）舉行慶祝衛國戰爭勝利77週年閱兵的總彩排，動員了約11000名士兵、131件地面裝備與77架各型飛機，其中空中分列式出現了綽號「末日飛機」的伊爾-80空中指揮機，引起外界憂心，外媒路透社甚至指出，這是「給西方的末日警告」，然而國際局勢專家賴岳謙卻直言，「當天應不會發生什麼大事」。

從外媒所拍攝的照片可看到這架引起外界憂心的伊爾-80空中指揮機，由兩架俄羅斯空軍「雨燕」飛行表演隊的米格-29戰機伴飛飛越莫斯科紅場，是該機睽違12年再度參與紅場閱兵，而根據〈維基百科〉資料，伊爾-80空中指揮機由伊爾-86客機改裝而成，其功能是在本土遭遇敵方核打擊、地面通訊失靈後，可讓俄羅斯總統直接在空中指揮俄軍作戰。

對於歐美憂心俄羅斯在5月9日會有大動作，國際局勢專家、政大外交系兼任副教授賴岳謙直言「我覺得不會發生什麼大事」，他指出國際情報單位對於局勢的評估從嚴判斷是合理的，但也認為俄羅斯不會也不敢輕易使用核武。

賴岳謙表示國際政治中有所謂「核威懾」與「核訛詐」，並稱目前的局勢偏向後者，他指出「核威懾」是指一核武擁有國可能使用核武，使同樣擁有核武的敵國心生害怕並相信對方真的會動用核武，達到「恐怖平衡」，而「核訛詐」，則指核武擁有國自身並無動用核武打算，但仍讓敵國認為自己可能使用核武，除了讓對方害怕進而容易達到所求、勒索的目的，也容易使對方情報單位不易預判自身行動。