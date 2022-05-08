【愛傳媒姬姐專欄】Apple TV+投資拍攝號稱原創史詩級大劇《柏青哥》，第一季終於播完了。每次韓劇有講英、日語就號稱史詩級，劇情其實普普，有點同情他們。

說「終於」，就知道我耐著性子看完。全劇打著李敏鎬轉型的名義大作宣傳，然而前六集時長400分鐘，咱們的敏鎬亮相總共約⋯⋯15分鐘吧，海報上其餘三人的戲份是他的3倍多（小女生除外），明知他演個大痞子，還是集集等著看他帥氣的身影，幸好第7集以敏鎬為主，不然我真的會給這齣劇「負50分」。

但整體來說，還是不推薦，此劇改編自韓國作家李珉貞的同名小說，美國人製作。書好看且賣翻，但美國人拍亞洲片，還是拍不出真感情。

劇情故事背景設定在 20 世紀初，講述韓國移民在日本刻苦隱忍的故事，橫跨四個世代，由金敏荷及尹汝貞飾演的朝鮮日治時期女子「善慈」與李敏鎬飾演的富商「高漢水」相戀，懷孕後卻發現對方有家室，幸好牧師（盧相鉉 飾）娶了她並給兒子名份，在日本經營柏青哥兩代後返韓落葉歸根。

「首次嘗試反派角色」，我以為李敏鎬飾演的高漢水是愛國富商，隱身在敵營（日本）仍心繫同胞，搞了半天，他就是韓奸（漢奸），只想跟女主角談戀愛、願撫養兒子（原配生３女兒被他嫌棄），但不給名份也無心照顧母子生活，至少第一季8集看起來，李敏鎬真的很不討喜。

還沒看的，真心不建議，而且，敏鎬又胖了，還不如去看體態維持更好的李準基新戲《Again my life》非常好看！

作者為資深媒體人

照片來源：《柏青哥》海報截圖。

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