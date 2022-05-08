彰化縣議員張國棟日前在LINE指「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費」，訊息內容遭高雄市政府嚴正駁斥，雖然張國棟在臉書公開道歉，承認是擔任服務處助理的妻子誤傳，並即將訊息撤回，表達歉意。但高雄警昨日已北上對張製作筆錄，將依違反社會秩序維護法裁處。

高雄巿府日前發出聲明，有關於彰化縣議員張國棟於通訊軟體內散播「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，平均每位可打六個月且免費」等語，內容是不實資訊，嚴正駁斥，並要求張國棟撤回訊息且公開澄清，高雄市長陳其邁也直言會重罰。

雖然張國棟後續將訊息撤回，6日也在臉書道歉，指出是擔任服務處助理的妻子在以手機聯繫親朋好友時，誤信假訊息，並轉傳出去，造成高雄市政府防疫工作上的困擾，深表歉意，但道歉依然擺不平風波，高市府仍依法處理。

高雄市刑大員警昨已北上彰化，對張國棟製作筆錄後，依違反《社會秩序維護法》第63條，後續由發生地彰化縣警察局送辦。另外，張國棟是否涉及違反《傳染病防治法》也將一併函請衛生局開罰。