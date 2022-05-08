今天是母親節，無黨籍台北市議員黃郁芬在臉書曝喜訊，表示自己將成為「新手媽媽」，透露今年9月將有「新成員」加入，她也承諾，會努力讓每一位媽媽，不只在母親節快樂，也在每一天的生活中都可得到應有的協助與支持。

黃郁芬指出，士林北投這樣親切、溫柔的包容每一個來到這裡的人們，讓她有了「家」的感受，這個家，已和她的生活密不可分，讓她願意和交往五年的先生，放心在此成婚、共組家庭。

黃表示，「我也想在母親節的這一天，和大家分享我們的喜悅，在今年九月，我們家即將有新成員加入。」

黃郁芬指出，在現在這個時間點成為孕媽咪、未來要成為新手爸媽，都不是一件容易的事。

黃郁芬說，會做出這個人生關鍵的決定，除了相信先生是可共渡一生的伴侶，也會是未來一起養育孩子的好隊友之外，更重要的，士林北投這個友善、宜居，而且願意互相扶持的大家庭，是她願意勇敢做出這個決定，落地生根、孕育下一代，願意繼續在這裡為每一位家人的生活打拚的主要原因。

黃郁芬表示，「從四年前的初試啼聲，到如今我即將多一個新手媽媽的身份，不變的是，我會以同樣的認真決心，希望獲得各位家人朋友認同。」

黃郁芬強調，今天是母親節，除了祝福之外，她也要向大家承諾，她會努力讓每一位媽媽不只在母親節快樂，也在每一天的生活中，從生育托育到就學及職場生活，都可以得到應有的協助與支持，「讓每個媽媽，不只是媽媽，也可以是自己。」

黃郁芬說，希望士林北投的家人朋友們，可以給她機會，讓她繼續以台北市議員的身份，為我們這個「家」，持續努力、更加努力。