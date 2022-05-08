《大學生了沒》班底出身的女星陳艾琳，2019年與台大高材生Alex(顏庭笙)再婚，婚後育有一女，當媽後陳艾琳減少幕前工作，開了花藝店，也努力發展社群，夫妻倆一起照顧家庭也一起工作，經常在社群分享生活點滴，近日陳艾琳透露自己遭匡列居家隔離，但前天(5/6)卻曬出帶孩子上餐廳的內用照，不禁引發議論，陳艾琳昨天(5/7)趕緊澄清並貼出證據照，盼外界別誤會。

經常跟粉絲分享生活照及家庭照的陳艾琳，本月4號卻帶來讓人擔心的消息，她透露4月底受邀到台中的亞洲大學演講，順道去了一間漂亮的咖啡廳，心情大好，沒想到都還沒來得及回味美好時光，剛抵達台北就收到通知，她被匡列需要隔離，讓她大傻眼。

陳艾琳貼出手機相簿截圖，澄清餐廳內用照是在她居隔前拍的。(翻攝自chen_ai_ling51 IG)

陳艾琳被匡列居隔，當時還有不少網友安慰她，就當作忙碌生活中得一段休息時間，「雖然我覺得你好像閒不下來、「只有隔離能讓你休息了」、「當作不同的生活體驗」，不料她卻在本月6號於IG限動曬出餐廳內用的照片，笑說女兒被食物辣到的表情超可愛，但網友注意到的是時間問題，質疑陳艾琳違反防疫隔離政策，引發議論。

陳艾琳得知消息後，在隔天也就是本月7號，趕緊發出一張手機相簿截圖，澄清帶孩子上餐廳吃飯的照片，是在4月25號拍攝，而她被匡列居隔的時間是4月27號到30號，接著自主管理從5月1號到4號，而她5月6、7號都有做快篩，結果是陰性，提出證據釋疑。