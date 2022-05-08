弘道志工伴85歲低收阿嬤帶56歲中風兒開心逛園遊會攤位。(弘道提供／吳建輝彰化傳真)

弘道志工陪伴行動不便的長輩外出逛園遊會。(弘道提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣長王惠美也現身會場，表示彰化高齡議題不容忽視，希望大家一起為高齡社會努力。(弘道提供／吳建輝彰化傳真)

彰化弘道老人福利基金會8日在鹿港體育館舉辦第6屆「弘道助老愛心園遊會」，超過百攤吃、喝、玩樂的公益攤位，吸引許多民眾到場朝聖，其中85歲的阿玉奶奶在志工的陪同下，帶著56歲的中風兒到現場一圓園遊夢，大啖夜市美食。

現場有超過100攤的公益攤位，還有童趣闖關活動，人氣爆棚的YOYO家族香蕉哥哥和橘子姐姐也現身帶動歌舞，而園遊會也遵守相關防疫措施，在出入口設置清消亭，讓民眾出入場能全面消毒，也不開放邊走邊吃，有用餐需求的民眾可以到專設的戶外用餐區享用美食。

而當天住在福興鄉的85歲阿玉奶奶，因久病行動不便，還要照顧因中風臥床的56歲兒子，弘道在5年前開始提供居家服務，除了定期送餐外，還提供擦澡、沐浴、關節運動的服務，減緩阿玉奶奶負擔，阿玉奶奶一聽有園遊會時，拜託弘道一定要帶上他們母子倆，一圓園遊會夢。

弘道基金會執行秘書林博樺表示，今天除了有許多支持弘道的鄉親共襄盛舉外，也利用此機會帶著許久未出門的獨居、失能、若是長輩外出參加園遊會，許多許久未外出的長輩看到攤位，都相當興奮，開心的神情全寫在臉上。

林博樺說，弘道彰化今年度服務600位獨居弱勢長輩，感謝縣府長官、各企業界，社團以及默默贊助弘道的愛心民眾，幫助弘道，近年高齡化社會趨勢及少子化衝擊，也顯見對弱勢長者的關懷與照顧更加重要，目前住老經費仍有約900萬缺口，也希望各界善心人士能夠「疫」起捐款助老，一起與弘道為打造高齡友善社會來努力。