長年致力研究原住民文化的人類學者、 中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗辭世，享壽72歲，前原住民族委員會主任委員孫大川在臉書公開發布消息，消息傳開，諸多藝文界人士感到不捨，紛紛到胡台麗臉書留言悼念。

國家文藝獎得主平珩曾跟著胡台麗一起做田野調查，她表示，胡台麗對於原住民文化的研究非常深入，對舞蹈表演也有很大的貢獻，尤其是原舞者舞團第一部舞作《山水篇》，展現原住民不同族群的音樂、舞蹈和祭儀，「這部作品的田野調查，就是透過胡台麗的協助完成，有了原舞者之後，我們也才可以在舞台上看見原住民的祭儀文化。」

平珩表示，過往要把原住民的祭儀文化搬上舞台，並不容易，「有很多文化內容需要深入了解，胡台麗帶著大家做田野調查，幫助原舞者深入部落，要怎麼樣忠實呈現祭儀，還有歌詞的翻譯，要如何讓一般人理解，需要做很多功課。」

胡台麗出生於1950年，除了是人類學家，同時是紀錄片導演，研究專長包括文化人類學、視覺人類學、台灣民族誌、詮釋人類學、儀式與展演、巫文化研究等。自1984年起，也編導攝製了8部民族誌紀錄片，包括《蘭嶼觀點》、《讓靈魂回家》、《愛戀排灣笛》等。