受疫情影響，福壽山農場遊客驟減，農場母親節特別贈送遊客巧克力。（福壽山農場提供）

受疫情影響民眾出遊卻步，國道清水服務區車輛明顯減少。（新東陽區站提供）

受疫情影響民眾出遊卻步，國道清水服務區賣場顯得冷清。（新東陽區站提供）

國內確診人數每日居高不下，造成人心惶惶，今天是母親節假期，許多民眾受疫情影響出遊卻步，各大風景區遊客稀落。福壽山農場團客全退光，散客僅剩5成；武陵農場由於團客較少，整體來說，目前受疫情衝擊較少。麗寶樂園渡假區預估比去年同期衰退5至6成；國道清水服務區驟減5成，賣場相當冷清。

福壽山農場副場長王仁助指出，母親節是魯冰花盛開時期，往年均吸引大批遊客上山賞花，訂房率可達8成，今年受疫情影響，團客全退訂，只剩下散客來訪。

武陵農場副場長胡發韜表示，目前與平時淡季狀況差不多，平日旅客約200多人，假日則在4至600之間，住宿率假日維持有7至8成。因武陵農場屬於開放式空間，遊客大部分家人自行駕車上山旅遊的散客為主、團客較少，整體來說，目前受疫情衝擊較少。

國道清水服務區車輛則明顯減少，新東陽區站經理李家蓉說，以母親節檔期來說，今年較去年同期減少約5成，去年單日營業額255萬元，來客數2.7萬人；今年僅為132萬元，來客數剩下6000人。

麗寶樂園渡假區遊客同樣驟減，發言人陳宇秀表示，母親節渡假區人潮與Outlet 主題餐廳預估比去年同期衰退5至6成。受疫情影響， Outlet餐飲、福容大飯店母親節聚餐多改外帶外送為主，內用訂位人數減少，但餐飲工作人員忙外送外帶接單，期在疫情之下仍能有進帳。