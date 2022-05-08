胡瓜（中）手持康乃馨慶祝母親節。（民視提供）

地方媽媽選擇猛男秀，由舞陽（右）勁歌熱舞。（民視提供）

《綜藝大集合》日前到新竹錄影正巧碰上母親節，疼愛地方媽媽的綜藝大哥胡瓜在開場時就與所有藝人手持康乃馨，並齊唱〈聽媽媽的話〉，祝福全天下的媽媽們母親節快樂，畫面相當溫馨。

為了體恤媽媽們平常的辛勞，胡瓜貼心地準備小遊戲要讓媽媽們運動身體、放鬆心情，最棒的是，他在遊戲正式開始前準備了加油打氣的環節，所有上場玩遊戲的媽媽們都可以在洗腳、唱歌、按摩及猛男秀中挑選一項福利，當大家聽到有「猛男秀」時，現場氣氛瞬間沸騰。

有2位媽媽選擇猛男秀，胡瓜擔心媽媽們太過興奮，於是準備2張椅子讓媽媽坐著觀看，當音樂一響起，舞陽就隨著音樂擺動身體並將上衣脫掉，甚至拿起瓶裝水往身上灑，讓媽媽們面紅耳赤地興奮尖叫，最後還大方與舞陽熱舞。

當舞陽跳完舞，相當興奮的媽媽們立刻要求《綜藝大集合》的「猛男頭牌」出來秀舞，於是猛男頭牌「胡瓜」立刻跳了出來，氣勢完全不輸舞陽，甚至撩起上衣，害媽媽們緊張的不知道該看哪，眾人的尖叫聲不斷，也讓現場氣氛炒到最高點。