鄭怡（左2）和老公（右）都很欣慰2個兒子聰明又獨立。（鄭怡提供）

鄭怡和老公育有雙胞胎兒子Simon、Randy，卻因疫情影響，她已2年沒有抱抱定居加拿大的兒子們，回想26年前自己剛當媽媽的那一刻，鄭怡感性表示：「我哭的泣不成聲 那是生命來到的感動，從此這兩個寶貝將成為我一生的責任。我很慶幸沒有錯過他們的成長．也一直陪伴他們長大．現在我往往分不清是我照顧了他們，還是他們療癒了我。」母親節的今天，她特別想念孩子，「謝謝你們讓我成為母親」。

鄭怡婚後移居加拿大15年，和老公在當地經營2間麵包店，辛苦拉拔一對兒子長大成年後，約莫4年前她和老公返台定居，鄭怡也重拾最愛的歌唱事業，無奈這幾年世界各地受到疫情影響，鄭怡一家四口不易團聚，還好2個寶貝都能獨立照顧自己，讓她感到欣慰：「很令人省心的孩子，我教的不錯。」適逢母親節，大兒子Simon克服時差、特地等到台灣時間今一早跟媽媽視訊、送上祝福，鄭怡笑說：「他其實每隔2天就會視訊、說他的近況，小兒子昨天有通電話，今天一早還傳來一張他們小時候我帶他們去走秀的照片。」孩子們雖不在身邊，但滿滿心意令她感到幸福。

鄭怡在加拿大生活時與2個孩子相當親密，每逢節日必定一起過，「因為我們開店很忙，2個孩子從小學習照顧自己，小學五年級就洗全家人的衣服，我和老公剛搬回台灣時，2個孩子一開始覺得很自由，後來他們說『原來獨立一點都不簡單』，這時才明白有爸媽在身邊多好」。

如今2塊心頭肉長大了，鄭怡雖把兒子當成自己一生的責任，卻也懂得放手讓孩子自由飛：「我把我人生最美好的26年獻給了他們，當初是我自己選擇要他們來到世上的，我努力成為孩子需要我時、我永遠都在的媽媽，但他們長大後就要面對自己的人生，自己做決定、並為自己的決定負責，如果有一天他們會來擔心我們過得好不好，那代表他們長大成熟了，好的父母就要讓孩子知道『我過的很好，不要擔心，放心去過你們的人生吧』。」2個孩子的朋友都覺得鄭怡觀念開放，有一位像朋友的媽媽實在很酷。