中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增4萬4294例本土個案，其中，台中市新增2358例，比昨日本土個案新增2517例，減少159例，新增個案減少，是否因民眾逢假日未去篩檢待觀察，針對母親節假期後的疫情，市府也上緊發條，市長盧秀燕下午3時將在防疫記者會向市民做詳細說明。

台中市6日本土個案新增1890例，7日本土個案新增2517例，飆升的案例讓市民擔心是否疫情擴大，8日台中市新增本土確診案例數下降到2358例，案例數持平，市府不敢大意，提醒民眾注意防疫。

確診人數增多，台中市很多輕症與無症狀者申請居家照護，依衛生局統計到7日申請居家照護已進行10126人評估，其中8442人已收案居家照護，1003人評估中，681人未符合收案條件。

因應疫情的台中市專責病床，目前共計569床，在專責病床總床數569床中，目前使用數為255床占44.82％、可使用數為314床占55.18％。

衛生局提醒民眾，台中市10家「兒童得來速」醫院，包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等；另130家兒童專責診所可上網查詢。