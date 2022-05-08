中央法定傳染病通報系統併歸功能出問題！基隆市政府表示，本市出現352例重複通報個案，昨日確診數從1910人修正為1558人。至於今日確診數為1310例，於前日相比有下降趨勢。

市府表示，昨日因中央法定傳染病通報系統併歸功能出問題，導致出現確診個案重覆通報未併歸情形，經市府篩選確認，本市重覆個案有352人，故實際確診人數為1558人。

此外，基隆市長林右昌指出，目前已於部基、長庚、三總及礦工計4家醫院，開設「快篩陽，快速通道與用藥」優先分流服務，民眾若快篩陽性、出現症狀，不用等PCR結果出來，即可看診領藥，醫院將依個案症狀，給予解熱鎮痛、止咳化痰症狀治療用藥。

林右昌提及，今日確診人數為1310例，男性620人、女性690人；年齡分佈以35至44歲最高，有231人，占17.63％，其次是25至34歲，有217人，占16.56％；75歲以上長者49人；6歲以下104人。

基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計235床，目前已收治127床、空床108床，空床率46.0％。基隆長庚收治重症16名、中症2名、輕症59名；部立基隆，中症5名、輕症32名；三總分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

全市校園停課部分，全校停課，國小2校、幼兒園5校；預防性停課，幼兒園1校；部分停班，包括高中職9校、國中7校、國小20校，以及幼兒園31校，共計155班。