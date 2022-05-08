被認為是「蠻牛接班人」，西班牙19歲男網新生代好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）努力用球技證明自己符合這個期待，在2022年馬德里網球大師賽，先於8強賽以6比2、1比6、6比3擊退同胞前輩納達爾（Rafael Nadal），4強賽再以6比7（5）、7比5、7比6（5）逆轉勝塞爾維亞球王喬柯維奇，闖進男單決賽。

阿卡瑞茲有多厲害？他是繼2010年瑞士名將費德勒（Roger Federer）之後，第一位可以連續兩場賽事分別從納達爾、喬柯維奇手中奪勝的球員，翻開職業網壇歷史，也不過只有5位選手能辦到件事；年僅19歲的阿卡瑞茲也是2005年法網男單4強賽納達爾在19歲生日當天，擊敗當時世界球王費德勒之後，能現役世界球王手上奪勝的最年輕球員。

阿卡瑞茲也是第一位能在同一場紅土賽事打敗納達爾、喬柯維奇的選手，他說：「這是我可以好好享受的一場比賽，僅管過程蠻緊張的、又是準決賽、第三盤又打到搶七，我還是很樂在其中，直到最後一分我也才鬆一口氣笑了出來。」

喬柯維奇稱讚道：「恭喜阿卡瑞茲！他把緊張的情緒處理得很好，在他這個年紀的球員可以打得這麼成熟、勇敢，實在令人印象深刻，他值得這場勝利。」

阿卡瑞茲預計台北時間9日凌晨和德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）爭奪今年馬德里大師賽男單冠軍。