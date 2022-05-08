勇士隊猛將小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）接連兩天轟出全壘打，前一次他開轟之後失衡摔倒在地，8日對戰釀酒人這次他特別站穩腳步，還在甩棒之後跳舞慶祝。小阿庫尼亞還獲得偶像詹姆斯（LeBron James）推文回應，對此他驚喜地說：「我超級興奮，非常開心，我沒想到被他在推特談論我，我真的好興奮。」

The Silencer is Back pic.twitter.com/qfJogU4rhx — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 25, 2021

因為小阿庫尼亞開轟之後跳出的舞步就是詹姆斯的招牌慶祝動作The Silencer，這是詹姆斯在籃球場上以關鍵三分球重創對手之後的獨特舞步，抬起單膝，雙手手掌向下推，像是伏地挺身的動作，再仰天拍胸脯。小阿庫尼亞的動作引起詹姆斯的注意，詹姆斯推文寫道：「沒錯，轟出去之後再跳Silencer，讚啦！」

小阿庫尼亞來自委內瑞拉，當地主要是講西班牙語，他賽後透過翻譯受訪，當記者告訴他詹姆斯那則推文，小阿庫尼亞顯得興高采烈。詹姆斯平常只會在關鍵一擊之後使出那個舞步，這次小阿庫尼亞是在第5局從釀酒人王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）手中轟出陽春炮，攻下全場第1分。

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）說：「小阿庫尼亞回歸讓對手增強許多，他們是一支全方位的球隊，打擊、守備和牛棚都很優秀。」最終勇士3比2戰勝釀酒人。