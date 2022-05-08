台南市中西區運河1月底發生顏姓女子輕生案，陳姓男友不捨顏女離去，竟選在女友過世百日到運河輕生，並留遺書拜託家人讓兩人冥婚，共立神主牌，陳男的屍體8日上午7時許被尋獲打撈上岸，陳母接獲通知趕往派出所，家人悲痛的說「為何選在母親節？」

台南市運河抽水站1月28日發現一具女浮屍，警查知死者為年約40歲的顏姓女子，找到同居的38歲的陳姓男友，得知顏女疑因情緒不穩，偷吃陳男的安眠藥，再到運河輕生。

警方表示，顏女輕生當時，陳男即哭得傷心欲絕，不料3個月後，陳男竟因此想不開，逕自跑到運河，選擇在警方發現女友屍體的不遠處輕生。

警方8日上午接獲通報，金華橋下運河有一具浮屍，救難人員將其打撈上岸已明顯無生命跡象，警方隨即在附近找到手機、身分證，得知竟是陳男。

陳男將遺言寫在筆記本，再以手機拍下，遺言稱很愛顏女，捨不得女友獨自離去，拜託父母讓兩人冥婚，盼將骨灰放一起，共立神主牌。

陳母接獲通知與家人一起到派出所指認，陳母稱兒子已離家19多年，長期未與家人連絡，只知他打零工維生，卻不知近況。70歲的陳母面色凝重，接受警方詢問時，難受之情溢於言表。陳男的弟弟一旁悲痛稱「為何在母親節作這種事？」警方連聲勸慰，對憾事無奈以對，全案報請檢察官相驗進一步釐清死因。

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