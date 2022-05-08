農糧署設在西螺鎮漢光果菜生產合作社的區域級冷鏈物流中心今（8日）動土。（周麗蘭攝）

農委會將在全台設立桃園、屏東2處旗艦物流中心， 以及雲林、嘉義、台南、高雄、屏東5處區域冷鏈物流中心，其中雲林的區域級冷鏈物流中心設在西螺鎮漢光果菜生產合作社，今（8日）動土，將先興建理集貨配送中心、有機履歷截切加工中心，2項工程預估明年完工。

雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等5處區域冷鏈物流中心，雲林縣是第一個動工，農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一、漢光果菜生產合作社主席廖丁川、立委劉建國出席動土儀式並持鏟動土。

陳吉仲表示，農委會執行2年126億元「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」 中長程計畫，提升農產品保鮮能力，減少運輸過程損耗，提昇農產品價格及增進農民收益，首座區域冷鏈物流中心在雲林動土。

陳吉仲說，漢光蔬果區域冷鏈物流中心完工後將可協助雲林地區農民及農民團體所生產的生鮮蔬果，於低溫環境中進行採收後預冷、理集貨、清洗、分級、包裝等作業，不僅提升產銷品質，提供消費者新鮮與安全的農產品，並可在產失衡時發揮調節供貨功能協助穩定國內農產品價格。

漢光果菜生產合作社將先興建理集貨配送中心、有機履歷截切加工中心，造價2.8億元的理集貨中心主體工程年底完工，預計明年5月做內部配置；造價5.8億元的有機履歷截切加工中心今年八、九月興建，明年底前完工。

該冷鏈物流中心將持續擴充功能包括區域農產品加工中心、化學自主檢驗中心、E化商務平台。