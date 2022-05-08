台灣桌球好手江宏傑，和前妻福原愛離婚已10個月，近來忙於桌球館營運初期，經常在社交平台大力宣傳，身兼母職照料膝下一雙兒女，轉變為奶爸形象，人氣依然保持在不墜的地位，今日他特別在母親節回憶起，小時候媽媽對他的照顧，即使僅是到平凡餐館吃頓飯，跟媽媽坐在一塊合影仍笑得非常開心，不過或許是大家沒看過江宏傑小時候，有網友提出疑問：「認不出來是小傑耶」引起關注。

現年33歲的江宏傑，小時候非常活潑好動，今日(8)在IG張貼兒時和江媽媽，共同去餐館吃飯的照片，飽食豐盛菜餚過後，江媽手搭在江宏傑肩膀上，當兒子的江宏傑和媽媽溫馨靠在一起，笑到嘴巴簡直佔去了半張臉，眼睛也彎成了細彎月亮狀，大家終於見識到江宏傑小時候的模樣，看起來十分淘氣，他並發文寫下：「附上媽媽美照祝福全天下的媽媽母親節快樂」並趁勢誇獎媽媽長相很漂亮。

對這張照片由來，江宏傑透露童年球隊經常征戰全台，辛苦的爸媽時常得忙他的交通問題，照片是在某次比賽結束後，得到不錯的成績吃飯拍攝而來，所以他才會笑得這麼開心，很辛苦但也讓他非常感動，同時也趁著母親節對媽媽表達感謝，從小到大在他的身邊陪伴支持他，也由衷祝福媽媽母親節快樂。

網友們看到這篇貼文，引發強烈共鳴，寫下：「媽媽好美小傑好帥哦」、「祝父兼母職的小傑也大快樂」、「小傑這是拿冠軍後得意的笑嗎？」、「祝福特別的日子，江媽媽母親節快樂哦」、「小傑長大變更帥了」、「認不出來是小傑耶」、「萌萌達！」、「要好好孝順媽媽哦」還吸引近萬人點讚表達祝賀。