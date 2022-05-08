鹿港龍王祭為國內特有民俗儀式，相傳早年鹿港居民，因每年農曆五月，氣候多變易致疫病，被視為是毒月，因此在每年舉辦龍舟賽前，均恭迎海神，亦即龍山寺之「龍王尊神」，藉由迎「龍王尊神」來祈求保佑國泰民安及龍舟賽事順利。（吳建輝攝）

共有九艘龍舟在街道繞境，象徵龍生九子（吳建輝攝）

「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲-龍王祭」在母親節當天登場，由縣長王惠美、龍舟委員會主委涂淑媚等人於龍山寺恭請龍王起駕，為系列活動揭開序幕（吳建輝攝）

名列全國十大節慶的彰化鹿港慶端陽系列活動8日開跑，以擁有40多年歷史的龍王祭揭開序幕，並迎同司管水域安全的天后宮「水仙尊王」，前往龍舟競賽場地護持，彰化縣長王惠美也現身祈福，她說今年因疫情龍王祭遶境規模有進行調整，在兼顧防疫與文化觀光下，科儀仍莊嚴隆重，歡迎民眾來彰化「看龍舟、嘗美食、賞古蹟」。

「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲-龍王祭」在母親節當天登場，由縣長王惠美、龍舟委員會主委涂淑媚等人於龍山寺恭請龍王起駕，為系列活動揭開序幕，在地特色藝陣一同上街踩街，像是十二婆姐陣、跳鼓陣等傳統陣頭，讓整個鹿港小鎮宛如嘉年華會。

王惠美表示，龍王祭除了恭迎龍王尊神祈求端午節龍舟賽順利平安圓滿外，也特別祈求眾神佛能夠保佑讓疫情早日退散趨緩，今天共有九艘龍舟在街道遶境，象徵龍生九子，一起來為大家祈福，而遶境活動一路往福鹿溪畔方向前進，最後憶起為龍舟開光點睛，完成整個龍王祭典儀式。

王惠美說，慶端陽系列活動在6月3日端午節至6月5日一連三天，活動精采可期，讓鄉親可以從白天一路玩到晚上，白天有緊張刺激、萬眾矚目的國際龍舟賽，到了夜晚鹿港老街有光影藝術節，透過造型燈飾點亮鹿港，溫暖你我的心。

王惠美強調，雖然疫情不斷升溫，但生活還是要如常舉行，提醒民眾外出口罩戴好戴滿，勤洗手並適時的做消毒，並且配合相關單位的防疫指引，在防範疫情擴散的同時，一起來振興彰化的觀光經濟，邀請全國鄉親前來鹿港參與慶端陽系列活動。