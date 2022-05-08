疫情升溫，許多民眾都在隔離狀況下度過母親節。新北市立土城醫院特別透過雲端視訊，關懷住在深坑檢疫所的住民，並獻上康乃馨為確診者加油打氣。土城醫院院長黃璟隆說，不僅確診者隔離無法過節，就連檢疫所醫療團隊也因高壓工作，無法返家，希望鼓勵民眾，也盼疫情早日度過。

目前住在深坑檢疫所的鄭小姐與2歲多的確診兒子一同隔離，未料在隔離即將期滿時，卻因為她個人採檢結果從陰轉陽，使得從照顧者身份轉為確診者，即將進入第二段隔離之路，令她擔心又難過。鄭小姐說，家中還有其他小孩，擔心二度隔離，對家中造成二度衝擊，不過在醫療團隊鼓勵下，鄭小姐近期也轉念積極面對治療隔離。

土城醫院社工管理師周政仁表示，疫情嚴峻影響多數民眾生活，確診者在隔離期間壓力大，這時家庭支持就非常重要，隨時透過視訊設備與家人好友對話，有助於分散注意力，回到規律的生活作息，配合適時內伸展運動，也有助於紓壓。

黃璟隆說，土城醫院積極投入抗疫行列，每逢過節都會到檢疫所關懷住民，這次送上康乃馨，除了祝福大家母親節快樂，也鼓勵公人面對高壓多變環境，要適時調整心情，使壓力得以釋放，另外也呼籲民眾盡速前往接種疫苗，落實戴口罩勤洗手，一同攜手走過疫情的影響。