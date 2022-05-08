台灣本土疫情嚴峻，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（8日）稍早透過臉書發表998字文章，他說，「疫情下的立法院，有我們的責任與義務」，淪為「以疫謀亂」的口水、烏龍，對國民黨有加分嗎？他也強調，「講話要有憑有據！」不用抹黑、口水、影射，否則亂講換他提告。

柯建銘說，2月10日開放日本福島食品，2月24日俄羅斯侵入烏克蘭，舉世震驚、全球矚目，2月25日立法院開議，清明節過後疫情擴大、確診數狂飆，人人自危。

日本福島食品、俄羅斯入侵烏克蘭當然是蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團（府、院、黨團）所最關切的，至於在野黨的監督也無可厚非，希望看到的是關於國家安危問題，能不分朝野藍綠來共同維護，那國民黨的表現？

柯建銘表示，國民黨還在搞國家認同，心中有中國，忽而挺中、忽而挺俄、挑釁台美、台日關係，謬論連連，敵我不分，不知「國家」為何物；從疫情初始口罩議題、要求普篩開始亂，而後乞丐疫苗之說、又有引進中國疫苗等，毫無建設性、無同理心，但都走過了；最近「快篩試劑問題」和全世界都在搶快篩試劑，進口及國產有貨的全部收購、徵用。

柯建銘強調，「講話要有憑有據！」「高登事件」他與所有人都一樣從媒體得知，高登負責人也不認識，昶虹公司負責人是過去跑立法院的記者，是舊識，其胞弟因2015年幫他助選，而當選後2016年至2017年僅當一年助理，後為顧問，就是如此而已。

柯建銘痛批，國民黨以為抓到大尾、政治介入，根本是胡扯、扯遠了！見黑影就開槍，和抹黑羅氏快篩，扯上前立委蔡煌瑯如出一轍，如有證據與他有關，趕快去檢舉提告就好了！「不用抹黑、口水、影射，否則亂講換我告你，如此夠清楚吧！遊戲規則公平，光明磊落一點！」