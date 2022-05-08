桃園市8日新增5494本土確診個案，比7日6882人下降約2成。桃園市長鄭文燦表示，目前還是陸續有確診個案，不代表每天都會下降，桃園65歲以上長者確診率略有上升，目前約百分之6點多，將密切注意。

鄭文燦表示，桃園8日5494本土確診個案，比7日6882人下降約2成，但檢驗數量還很龐大，代表民眾有症狀或者快篩陽性後，正在送醫院檢驗途中。因此陸續還是有確診個案，不代表每天都會下降，分析起來65歲以上長者確診率略有上升，會密切注意狀況，雖然桃園長者疫苗接種3劑7成多是六都最高，但還是有一部分沒有打，且慢性病也是高風險族群。

鄭文燦也說，新版居隔規定實施以後，目前居家隔離人數1萬7449人，目前確診者採7＋7方案有3萬687人，數量非常龐大。鄭文燦也說，這段時間力量集中在輕症在家照護服務。針對學校、職場自主防疫，中央有新規範，以職場安全為原則。鄭文燦又說，巨蛋體育館採檢站是快篩陽性綠色通道，採檢確診率超過9成5，也謝謝各醫院非常辛苦，平均每天5、6000件採檢量。此外醫師公會協調24診所參加基層採檢行列，已經陸續上線中，將公布衛生局網站。

鄭文燦又說，這段時間社會活動減少不少，確診接觸者隔離也有相當多自主防疫、居家隔離，相信採取這些方案，讓上升曲線稍微慢一點，期盼醫療量能足以支撐下，讓台灣度過疫情挑戰。