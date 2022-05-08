螺絲廠世豐(2065)公布2022年4月合併營收達2.13億元，年減9.08%、月減3.81%，由於短期訂單出貨持續受客戶調整庫存影響，2022年1月至4月合併營收達8.64億元，較去年同期減少11.50%。

世豐表示，受惠美洲地區建築工業領域訂單保持良好需求，加上集團亦持續深化歐洲地區業務，隨著訂單逐步完成認列同步提振歐洲地區銷售動能，皆係挹注整體產能稼動率維持良好水準，除此之外，集團仍以戮力精進整體營運獲利為主要目標，包括採取深化與客戶共同開發，優化產品性能研發技術、生產製程管理、並業務接單策略調整等策略，有助於創造整體營運保持良好動能。

根據美國商務普查局調查顯示，美國3月份新屋開工數換算成年率為179.3萬戶，月增0.3%，優於原先預期的174.5萬戶，為2006年以來的最高水準，且3月份建築許可指標換算成年率為187.3萬戶，月增0.4%，凸顯未來新屋開工市場仍有望持續成長。世豐指出，目前主要建築工業領域業務接單仍保持良好水準，不僅歐美地區客戶持續增加鑽尾螺絲產品訂單需求，且隨著美洲地區新屋開工戶數回升，亦逐步帶動DIY居家修繕領域主要客戶針對尖尾螺絲及長尺寸螺絲等產品下單力道回升，進一步堆疊集團整體目前在手訂單能見度到8月，有望隨著客戶訂單備貨力道提振，有助於創造集團新一波良好銷售表現。

展望2022年第二季，雖短期營收表現仍受美洲主要客戶進行存貨採購調整而有影響，惟世豐持續採取優化客戶產品結構調整，透過全尺寸螺絲完整產品線，滿足多元市場應用及產品銷售組合優化，助力集團整體業務接單保持良好水準，其次，為進一步提升集團螺絲生產效率，已完成旗下廠區產線整合，有效達到熱處理、電鍍等後段製程集中生產管理及物流時間縮短效益，同步規劃於今年年底前完成新機器設備設置，有效提升整體產能、降低成本等優勢，以期創造未來營運正面之挹注。

世豐2021年首季稅後淨利達0.82億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.51元，分別年增51.95%、38.53%，並繳出歷年同期新高之優異表現，董事會決議111年第一季股利不分派。公司日前向關係人取得營業用土地，地號為高雄市橋頭區頂(鹽)田段2397、2397-2地號等2筆，土地面積為2052平方公尺(約620坪)，本案擬交易價格之平均單價為0.97萬/平方公尺，擬交易金額為新台幣2000萬元。世豐因應整體營運生產需求，故擬購置營運所需土地。