今日上午10時45分一艘漁船在宜蘭縣烏石港附近發現沈男，已將他救起，生命徵象穩定。（吳佩蓉攝）

經救護人員確認後，沈男身體狀況無礙，僅做簡單保暖、小傷口包紮處理，即讓家人接送回家。（吳佩蓉攝）

經救護人員確認後，沈男身體狀況無礙，僅做簡單保暖、小傷口包紮處理，即讓家人接送回家。（吳佩蓉攝）

1名43歲沈姓男子昨（7日）上午8時許，與游姓友人前往新北市貢寮區馬崗萊萊景觀台潛水，游男見沈男遲遲未上岸，趕緊通報118、119前往搜救，經過一晚傳來好消息，今日上午10時45分一艘漁船在宜蘭縣烏石港附近發現沈男，已將他救起，生命徵象穩定。

新北市消防局昨（7日）下午4時左右獲報潛水客失蹤，立即出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊14車25人前往救援，直到夜間仍未發現；救難人員今（8日）再次前往沈男失蹤海域，進行陸海空救援。

終於，宜蘭縣消防局在8日上午10時30分接獲通報，烏石港周邊海域一艘漁船，救起1名男子，確認身分後為沈男，意識清楚，生命跡象穩定，已安排救護人員協助救治，因沈男確認後身體狀況無礙，僅做簡單保暖、小傷口包紮處理，即讓家人接送回家。

沈男指出，因海流太強被沖走，游了2個小時還在原地，索性反方向順流游到龜山島，直接在龜山島上睡覺，沈男笑說，如果知道海巡署在島上的另一邊，就直接去找他們了。

沈男表示，早上看到天微微亮，覺得水比較平，繼續游到龜山島與海岸的中間，因海浪大游不回去時，當下還是有點害怕，潛水這麼多次，第一次遇到這樣的情況，後來看到漁船剛好要靠岸，被救上船時真的很開心。沈男的母親及家人接獲通知立馬前往烏石港，感謝大家的救援並說「這是最好的母親節禮物」。