5月適逢聯發科(2454)成立25周年，聯發科以「From One to Number One」為主題，特別設立25周年專屬網站，本專屬網站開放公司內外民眾皆可上網參訪。董事長蔡明介期許，聯發科可以成為成為世界一流的tier 1公司；副董事長暨執行長蔡力行則認為，聯發科目標就是要成為世界級一流的公司；總經理陳冠州更是點出聯發科近年來快速進步的「天時地利人和」。

本專屬網站特別製作董事長蔡明介、副董事長暨執行長蔡力行及總經理陳冠州三人進行互動問答。回顧25年，蔡明介談到聯發科的關鍵時刻，他表示，應該就是2000年決定做2G手機晶片，那應該是聯發科重要的關鍵時刻，且當時也面臨挑戰軟體合作對象被買去，聯發科需要100%提供軟體，故當時聯發科股主管與人同不眠不休地將自家的軟體做好，才擁有自己完整的軟體解決方案。

蔡明介也期許，聯發科可以成為成為世界一流的tier 1公司，在半導體產業有獨特的市場地位，也因為同仁完成設計上挑戰，可以覺得聯發科工作是很驕傲的事情。

蔡力行則聊到，最近五年，聯發科在技術投資、進步都有很顯著的提升，這是讓聯發科擁有現在成功的最重要因素，但再往前走，挑戰會更大，如果要更加進步，關鍵就是在系統面要更加強、更深入了解， 強化領域知識(Domain knowledge)。 聯發科目標不光是在台灣最好、最大的半導體，而是要更上一層樓，成為世界級一流的公司。

陳冠州談到，聯發科過去2~3年業績成長很大，關鍵就在於做對很多事情，也就是所謂的「天時地利人和」。他進一步指出，所謂的「天時」就是聯發科看準5G商機，大舉投入，做出好技術；「地利」則是選擇好得產品、市場以及客戶，將sub6放在優先投入；「人和」則是聯發科擁有很棒的團隊，攜手合作做出好的產品。

另外，聯發科邁入25周年，自光碟片起家，值得一提的是，本次25周年專屬網站中，有董事長蔡明介拜訪當時位於竹科創新一路的「起家厝」紀念影片「Where it all begins」，透過輕鬆感性的陳述方式，回顧聯發科一路走來的心路歷程。