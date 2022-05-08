中央宣布昨日宣布8日起改變停課標準，台中市政府考量實際狀況決定，今天起全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前2日內」曾到校上課，全班暫停實體課程3天，國小、國中、高中實施線上教學；另取消全校暫停實體課程規範。

台中市教育局表示，依中央規定，國中及高中學校，與確診個案同班同學不須居家隔離，該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級的座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

教育局指出，市府考量實際狀況，國中及高中學校僅確診個案座位九宮格同學放防疫假的做法，恐造成學校運作上的困擾，且影響到部分學生的學習權益，決定如有確診個案確診前2日內曾到校上課，全班暫停實體課程3天，採線上教學。

至於國小及幼兒園，則遵照中央規定，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，全班暫停實體課3天，國小採線上教學。

教育局說明，目前正在停課的學校，也配合新制，如果已停滿3天，明日起復課，未滿3天則停滿3天後復課。另外，補習班、安親班與課後照顧中心比照其所招收學生的教育階段別停課規範辦理，其學生所需快篩試劑由學校發放，不重複提供。

此外，如果學校有特殊原因，如學生午餐製備、校園清消等，無法提前復課者，至多得延遲一天再行復課。