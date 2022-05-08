知名直播主連千毅昨（7日）在直播突失控暴走，粗口飆罵辣妹班底長瀨昆妮，不只把長瀨昆妮罵到走人，她當著鏡頭委屈反問連千毅：「我到底做錯什麼」，連千毅暴走行徑引發網眾怒，而長瀨昆妮沉澱一夜後，她今則在臉書堅強發聲，許多網友也紛紛留言替長瀨昆妮抱不平。

連千毅昨直播中不滿長瀨昆妮粉專的酸民鬧場，他氣得逼問長瀨昆妮「你不會封鎖嗎？」沒想到長瀨昆妮解釋後，仍遭連千毅一陣飆罵，長瀨昆妮原本強忍情緒工作，最後她直接委屈地反問連千毅：「我今天到底做錯什麼」，甚至走出直播畫面，現場氣氛尷尬爆表，連千毅則不以為然表示，長瀨昆妮的人氣都是自己給的，如果沒有他的幫忙，長瀨昆妮什麼都不是。

連千毅暴走行徑引發網眾怒，而長瀨昆妮沉澱一夜後，她今早在臉書堅強發聲：「蜂擁而來的訊息及電話，謝謝大家的關心和支持，妮妮收到了」，而今是一年一度的母親節，長瀨昆妮也應景發文：「祝全天下的母親 母親節快樂」，長瀨昆妮的堅強回應引來粉絲心疼不已，紛紛留言替她抱不平：「辛苦了，被掃到颱風看到影片也傻眼」、「辛苦了，好心疼妳」、「祝你早日脫離」、「莫名其妙被兇真的不要待在那了」、「希望你能找到別的舞台」。

其實，連千毅和長瀨昆妮是直播的好搭檔，但這回連千毅卻無端飆罵長瀨昆妮，有網友就推測，連千毅疑似因近期與網紅的糾紛而使心情受影響，加上當時的留言區都沒有網友喊「+1」，才讓連千毅拿長瀨昆妮來出氣，而該直播影片也在網上引發網熱議。