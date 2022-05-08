統一獅王牌投手布雷克本季先發出賽3場，但勝場尚未開張，總教練林岳平認為，雖然今年他的球速沒有過往那麼快，但整體狀況不差，「沒勝投是球隊的錯，他都是在領先情況下退場，是球隊今年後援狀況沒那麼理想，無法守住領先優勢。」

布雷克去年以17勝拿下勝投王，本季3場先發出賽都至少投滿6局，且退場時都是勝投候選人，不過牛棚都沒能守成，讓他的勝投飛走，目前都是無關勝敗。

昨天與兄弟王牌德保拉同場競技，布雷克主投6局雖被敲出高達10支安打，但僅丟掉2分，「餅總」認為，昨天布雷克表現並不差，雖然局局都有攻勢但都能降低傷害，至今勝場數掛零主要是球隊牛棚沒能守成。

林岳平指出，布雷克今年球速約在140至143公里，好的時候會到145，相較去年均速約145公里是有落差，但這樣的落差主要是影響到擊球率，昨天主要是對手有針對他的球路做攻擊，餅總也認為，來台第3年的布雷克，今年表現還算是在正常範圍內。