屏東竹田鄉發生嚴重車禍，休旅車連撞2機車，造成3人受傷就醫。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣竹田鄉8日發生一起嚴重車禍，葉姓男子駕駛休旅車行經大成路、大明路口時，竟連撞2台機車後衝進一旁鐵皮建築內，一台機車還卡在休旅車底，共造成3人受傷送醫，其中一女騎士意識模糊，全案肇事原因警方還在追查中。

警方指出，目前3位傷者都在就醫中，將對葉姓駕駛抽血檢測酒精濃度，以釐清是否酒駕，並追查肇事原因。