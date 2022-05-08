悲傷母親節！轎車失控撞2機車衝鐵皮屋釀3傷 女騎士命危 15:162022/05/08 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東竹田鄉發生嚴重車禍，休旅車連撞2機車，造成3人受傷就醫。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東竹田鄉發生嚴重車禍，休旅車連撞2機車，造成3人受傷就醫。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真） 屏東縣竹田鄉8日發生一起嚴重車禍，葉姓男子駕駛休旅車行經大成路、大明路口時，竟連撞2台機車後衝進一旁鐵皮建築內，一台機車還卡在休旅車底，共造成3人受傷送醫，其中一女騎士意識模糊，全案肇事原因警方還在追查中。 警方指出，目前3位傷者都在就醫中，將對葉姓駕駛抽血檢測酒精濃度，以釐清是否酒駕，並追查肇事原因。 台61線北上清水段6大車連環撞 釀1駕駛身亡3傷 載5萬劑快篩貨車追撞工程車2死3傷 車身擠爛變形畫面曝 #屏東 #竹田鄉 #休旅車 #發生 #嚴重車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6百萬休旅車「長太高」撞斷消防管線 停車場瞬間白茫茫 19:392022/05/07 社會 趕送「5萬劑快篩」國道失控撞死2人 貨車認了：低頭回簡訊肇禍 11:342022/05/07 社會 年輕駕駛失控連撞6車 路邊抽菸8旬翁無辜遭波及 17:582022/05/07 社會 帶病投保 不知情就有爭取空間 04:102022/05/08 金融．稅務 台61線北上線西段也爆連環撞 轎車側翻90度釀回堵10公里 12:382022/05/04 社會 查移工染疫風險高 高市警：無狀況才會解送 保障跨機關值勤安全 10:462022/05/04 社會 熟女酒後狂吃「父子丼」 下體痛就醫遭通報性侵 真相曝光父子沒事 16:022022/05/05 社會 專責病床要滿載中央還下令增加 柯P嘆：公衛史上沒發生過 16:582022/05/07 生活 台北地檢署門口爆衝突1人遭砍 北檢：從嚴從速偵辦 12:272022/05/04 社會 撞擊影片曝 西濱聯結車鬼切釀1死3傷 車頭撞爛滿地碎片 13:092022/05/04 社會 恐怖！板橋2機車騎士相撞 外送員噴飛撞移變電箱命危 09:422022/05/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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