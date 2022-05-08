第一名模林志玲在年初報喜宣布升格當媽，寶寶是在2022年前出生的牛年寶寶、魔羯座男寶「小天使」，而今（8日）是林志玲人生中第一個母親節，她感動發文：「謝謝自己從來沒有放棄～也謝謝最堅強的小寶貝」，同時，林志玲也曬出老公AKIRA送的紅色花藝盆景禮物，她幸福放閃說：「謝謝大寶貝的花，第一個母親節快樂」。

林志玲2019年嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平），林志玲結婚後把重心轉往家庭，和丈夫在日本生活，林志玲也在今年1月驚喜宣布升格當新手爸媽，寶寶是在2022年前出生的牛年寶寶、魔羯座男寶「小天使」，而今是林志玲人生第一個母親節，也讓她感動得在網上發文：「謝謝自己從來沒有放棄～也謝謝最堅強的小寶貝，我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福。謝謝大寶貝的花，第一個母親節快樂」。

寵妻的AKIRA除了送花外，字卡還寫著「The best Mom in the world!! Thank you my baby.（這世界上最好的媽媽，謝謝你，我的寶貝）」，字裡行間滿是對林志玲的感謝和疼愛，讓人看了感動不已。

林志玲生子後相當低調，雖然她專心當新手媽媽，但仍無損林志玲的美貌，林志玲日前則罕見曬出自拍近照，只見頂著清新淡妝、梳著包頭入鏡，她還俏皮地對鏡頭嘟嘴，萌度爆表，只見林志玲肌膚白嫩，五官依舊精緻、俏麗，不論是氣色或皮膚都保養得很好，整體精神極佳，完全看不出是剛生完寶寶的產婦。