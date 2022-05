第一名模林志玲在年初報喜宣布升格當媽,寶寶是在2022年前出生的牛年寶寶、魔羯座男寶「小天使」,而今(8日)是林志玲人生中第一個母親節,她感動發文:「謝謝自己從來沒有放棄~也謝謝最堅強的小寶貝」,同時,林志玲也曬出老公AKIRA送的紅色花藝盆景禮物,她幸福放閃說:「謝謝大寶貝的花,第一個母親節快樂」。

林志玲2019年嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA(黑澤良平),林志玲結婚後把重心轉往家庭,和丈夫在日本生活,林志玲也在今年1月驚喜宣布升格當新手爸媽,寶寶是在2022年前出生的牛年寶寶、魔羯座男寶「小天使」,而今是林志玲人生第一個母親節,也讓她感動得在網上發文:「謝謝自己從來沒有放棄~也謝謝最堅強的小寶貝,我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福。謝謝大寶貝的花,第一個母親節快樂」。

寵妻的AKIRA除了送花外,字卡還寫著「The best Mom in the world!! Thank you my baby.(這世界上最好的媽媽,謝謝你,我的寶貝)」,字裡行間滿是對林志玲的感謝和疼愛,讓人看了感動不已。

林志玲生子後相當低調,雖然她專心當新手媽媽,但仍無損林志玲的美貌,林志玲日前則罕見曬出自拍近照,只見頂著清新淡妝、梳著包頭入鏡,她還俏皮地對鏡頭嘟嘴,萌度爆表,只見林志玲肌膚白嫩,五官依舊精緻、俏麗,不論是氣色或皮膚都保養得很好,整體精神極佳,完全看不出是剛生完寶寶的產婦。