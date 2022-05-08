因應新停課標準，新北宣布學生快篩陽比照確診個案。(新北市教育局提供)

新北學生快篩陽視同確診即起上路 陳時中一句話警告

新北市今天自行宣布，即日起，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應：「新北用詞要小心」，因為快篩陽「視為」確診這句話，有法律效益在。

新北巿教育局今天宣布：「學生快篩陽性視同確診個案處理」，新北市教育局表示，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。

由於中央流行疫情指揮中心日前宣布，5月12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫者「快篩陽性」，經醫師判定即視為確診。

對於新北等於讓學生「提早上路」，陳時中今天表示，要早個一兩天上路也沒問題，但快篩陽性就是確診，到底是確診，還是「視同確診」，會有法律爭議，新北市用詞要小心。

陳時中表示，快篩陽「視為」確診，有法律效應在，新北市不要用這個名詞，而是要用，「快篩陽就要停課，或是管理消毒」，就一點問題都沒有。