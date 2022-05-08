南投縣衛生局公布校園及職場密切接觸匡列原則。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布南投縣今天確診新增人數260例，截至5月7日累計確診人數1199例，無住院中重症病例；校園部分，累計教師確診4人、學生確診71人，教育部撥付南投縣快篩試劑8112劑，已於5月5日開始發放，2天來已發放734劑。

南投縣衛生局說，南投縣今天確診人數有260例，通報個案確認居住於外縣市者，將予轉出外縣市衛生局做後續疫調管理，並公布校園及職場密切接觸匡列原則。

衛生局指出，南投縣累計截至5月7日確診人數1199例，無住院中重症病例。居家隔離人數585例、居家照護人數809例，今天已解除隔離449例；在校園部分，教育處統計，截至5月7日教師確診4人、學生確診71人，停課計有50校（含幼兒園停課），全校停課計有25校，部份班級停課有25校。

南投縣衛生局指出，校園及職場密切接觸匡列原則如下

一、 密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

二、 調整居家隔離單開立原則，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立。

三、 確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施。

教育部撥付南投縣快篩試劑8112劑，發放對象包含縣內大專校院、高中、國中小以下、幼兒園之教職員工、學生，以及補習班、兒童課後照顧服務中心之教職員工，發放劑量則依據5月8日教育部公佈的發放原則。