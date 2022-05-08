台南市警6分局疑似發生新冠肺炎群聚感染，連日出現3警PCR採檢陽性，6日先有派出所1員警通報確診，7日上午1名內勤警務員確診，7日晚間與確診派出所警員的同班次警員也確診，警分局急令相關同事快篩，目前皆陰性，內部近日嚴守防疫規定，調度其他派出所警力支援，強調關懷確診員警。

台南市警6分局共有200多名警力，近日警分局剛投入所有警力支援轄區文聖堂廟會遶境勤務，轄區7間派出所，其中一間派出所1名男警6日上午8時執勤完下班前，大呼身體不適，隨後通報快篩陽性，再到醫院PCR篩檢確診。7日內勤1名男警官也出現身體不適，自行到醫院PCR檢查確診。7日晚間1名與6日確診同事一起上班的同派出所警員再通報確診。

同一警分局連續2天發生3名警員確診，其中同派出所2警疑因一起上班群聚染疫，警分局緊急下令確診者周遭同事需每天自行快篩，目前暫皆陰性，群聚染疫的派出所與確診同班次的5名警員 （含2名確診者）全部先休假，警力由其他派出所調度支援。

疑似發生內部群聚確診，警6分局防疫緊縮，分局內部各組別人員拆半到其他組辦公室上班，偵查隊長與副隊長不同時出現在同一辦公室。

警6分局長許敏能表示，目前警力調配照常運作，對確診同事以關懷為先，若居家照護期間有送餐、送藥需求，會派員協助。