已婚的周姓男子住院時，與照料同病房父親的王姓女子聊天，卻聊出婚外情，周妻認為王女與丈夫對話曖昧鹹濕，以王女侵害配偶權提告求償，王辯稱只是開黃腔，但法官以王女稱呼周的性器官「又大又粗」、「親你的弟弟喜歡嗎？」、「幫你下面吸吸舔舔」，不信王說法，判決王賠償周妻35萬元。可上訴。

周妻控稱，她跟丈夫結婚27年，丈夫2017年11月住院，結識在醫院照顧住院父親的王女，2人進而發展成婚外情，常以Line互道愛意，並有出外約會、擁抱、親吻及發生性關係。

她曾致電王女對質，還撞見2人在外約會而上前質問，但王毫無悔意，更以言語挑釁、傷害她。丈夫雖曾簽立切結書保證不再與王聯繫往來，但事後王又以視訊與丈夫性暗示對話，王與丈夫交往迄今逾4年期間，丈夫未曾與她及孩子共同出遊，以王侵害配偶權，求償100萬元。

但王辯稱，她照顧住院父親而認識當時住院的周男，2人成為好友，互加Line聯絡。彼此只是經常問候、閒聊的知己好友，縱使對話內容看似腥羶、情色，那只是喝醉後的戲謔、開黃腔的玩笑話，2人沒有性關係，若因2人沒有拿捏好尺度，讓周妻心裏不舒服，深感抱歉。

但法官依據王、周對話內容，發現王以「老公」稱呼周，2人經常傳送「愛你」、「想你」或示愛貼圖、以及性暗示訊息，且周也曾向王表示要離婚、與王在一起，認定2人已發展出逾越一般朋友之戀愛關係。

另法官發現，王女曾傳訊給周「又大又粗的周哥哥」、「親你的弟弟喜歡嗎？」、「幫你下面吸吸舔舔就會好了」等描述周男性器官之煽情文字，周也回覆「只想跟你做愛。你幫我親，我幫你親」，推定2人曾有性行為，不採信王女說詞，判賠35萬元。