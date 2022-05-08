全國8日本土確診新增4萬4294例，台中市本土個案新增2358例，近兩年來民眾為防疫精神緊繃，很多人生活、工作受影響，今日適逢母親節，盧秀燕今日在防疫記者會為大家加油打氣表示，「面對陽光，陰影就會落到背後！」今日是母親節，她也祝福全天底下母親「母親節快樂！」

新冠肺炎疫情升溫，疫情不知何時看到盡頭，引發不少民眾焦慮，盧秀燕表示，患難會見真情，發生困難時，就會知道真正愛你、關心你的人是誰，經歷過疫情這個關卡，不只是要提醒人們愛惜健康，更是要我們懂得珍惜身邊的人，大家一起加油，台中市政府也一直在努力，與市民攜手度過難關。

中央昨日宣布相關新的防疫規定，包括匡列對象從同住家人、同職場、同班者等，變成未來只需要匡列同住家人，以及若學生住校，則匡列同住室友即可，其他對象不再匡列。

盧秀燕進一步說明，中央新的防疫規定，電子圍籬的對象，也只限於居家檢疫、居家照護的確診者，居家隔離者不需受限於電子圍籬，相關措施市府配合執行。

因應中央更新措施，台中原來針對居家隔離、居家照護等發放物資包、關懷包等，接下來會調整成「家戶關懷包」，以中央更新政策為原則，以確診者家戶地址為單位，將相關物資、血氧機、快篩試劑等整合成「家戶關懷包」發送，期盼增加送到確診家戶的速度。