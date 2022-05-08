高雄市8日新增1984例確診，「密切接觸者」案例仍屬最多、增加1703例，被傳染場域以職場、校園、家庭為主。市長陳其邁表示，母親節假期南北移動帶來不少確診數。衛生局評估，在母親節的效應之下，未來社區還會有一波大流行。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增14例，外縣市旅遊史增加61例，隔離期間陰轉陽增加167例，密切接觸者（同住親友704例，餐飲娛樂321例，職場校園651例，高風險場域27例）1703例，39例疫調中，轉銜案件數26例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局表示，疫調過程中發現，部分異鄉遊子回到高雄，不管是在外地或高雄檢驗，都驗出陽性。密切接觸者部分，仍以職場最高。此外，親友之間的聚餐、串門子閒聊，都造成疫情擴大。「一起吃飯」仍具高風險，盡量不要面對面接觸。非得接觸時，口罩務必戴好。衛生局評估，在母親節效應之下，未來社區還會有一波大流行。

醫師公會呼籲基層診所，民眾有呼吸道症狀就醫時，能完成看診、給藥，再給快篩試劑。民眾15分鐘內立即檢驗，若快篩呈陽，則前往23個社區採檢站做PCR，若再呈陽，務必回頭通知看診醫師並保持聯絡。

針對兒童居家照護，高雄醫學大學附設中和醫院小兒感染科主任李敏生建議，須注意監測幼童的體溫（耳溫超過38度）、呼吸次數（血氧）、活力狀態、進食量及尿量，每天固定時間紀錄3次。