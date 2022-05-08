根據衛福部國健署最新資料顯示，大腸癌為十大癌症榜首，堪稱「癌中之王」，已經連續14年蟬聯第一，平均每35分鐘就有1人罹患大腸癌。對此，台大醫學系教授、專精小兒血液腫瘤的林凱信醫師提醒，想要降低罹患大腸癌的風險，就要確實掌握6大預防指南，並且定期篩檢。

林凱信醫師指出，腸道的免疫系統佔人體總免疫細胞7成至8成，若有發炎現象導致內膜增生，就會長出瘜肉，不過長瘜肉就會得大腸癌嗎？他表示，大腸癌多數是由腺瘤性瘜肉演變而成，尤其是重度肥胖者​、有抽菸喝酒習慣者​、有家族病史者、50歲以上的長者，以及愛吃紅肉和加工食品者，都是大腸癌容易找上門的高危險族群。

林凱信提醒，如果出現以下6大警訊要格外注意：

1、血便、黏液

2、排便習慣改變

3、長期腹痛

4、體重減輕

5、貧血、疲勞

6、摸到腫塊

林凱信表示，無論是否為危險族群的其中一員，都務必確實掌握6招預防指南，並且定期篩檢，才能有效降低罹患大腸癌風險。

▍減少吃「隔夜菜」​

根據台灣癌症基金會調查，許多大腸癌友在罹癌前，會食用反覆加熱的剩菜剩飯，並且用餐時間不定時，破壞腸胃道菌叢數平衡，提升罹患大腸癌的風險。​

​▍養成健康排便習慣​

注意排便時間是否落在1天3次到3天1次，上完廁所後也應該要多檢查糞便顏色與形狀是否異常。​

​▍多吃高纖蔬菜​

少吃紅肉、加工肉品，並且多攝取纖維含量高的蔬菜水果，例如南瓜、花椰菜、橘子等，稀釋致癌物之外也能促進排便，減少致癌物與腸壁的接觸機會。​

​▍規律運動

無論是否有家族病史，都要養成規律運動的習慣，因為運動可以促進大腸蠕動，有效排出、代謝體內廢物。​

​​▍​定期篩檢

若你是50歲以上無症狀者，應每5年做一次全大腸鏡檢查，且每年做糞便潛血反應檢查。

▍​定期腸道淨化​

除了定期健檢，也能選擇透過腸道淨化療程，全盤性的了解腸胃道的狀態，例如消化吸收功能是否異常，或是腸內菌叢的生態等，定期排除腸道累積的廢物，確實守護腸道健康。​