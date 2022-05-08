老虎隊名將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）持續推進他的殿堂級數據，他8日對太空人擊出一支2分打點的二壘打，正好是他生涯第600支二壘打！因此卡布瑞拉又加入一個更高階的俱樂部：「3000安、500轟、600二壘打」，史上僅有3人做到，除了老米之外就是已故名人堂選手漢克阿倫（Hank Aaron）與現役的普侯斯（Albert Pujols）。

Miguel Cabrera doing what he does best -- driving in runs. This was his 600th career double. He is only the third player to collect 500 home runs, 3,000 hits and 600 doubles. #DetroitRoots@MiguelCabrera pic.twitter.com/VkQnEjGlzb — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) May 7, 2022

二壘打和全壘打都是長打，長程火力一向被視為強打者的首要指標，但是這類打者多半令對手畏懼，保送也會比較多，同時全壘打太多會排擠到二壘打。例如生涯755轟的漢克阿倫，累積624支二壘打還少於全壘打。史上第一的全壘打王邦茲（Barry Bonds）762轟，勉強達到601支二壘打，而且沒能跨過3000安（2935），因為他生涯被保送驚人的2558次。

老虎總教練辛屈（A.J. Hinch）說：「老米正在締造歷史，我們都在一旁見證，每天都要提醒自己享受這一切。但我也知道他更希望能贏球。」

此戰是辛屈帶兵返回老東家太空人的主場，老虎全場擊出11支安打，但是中繼投手傅莫爾（Michael Fulmer）登板連續四壞球砸鍋。太空人藉著「阿土伯」艾爾圖維（Jose] Altuve）的陽春炮和老虎自亂陣腳，全場僅4支安打就以3比2擒下老虎。