自節目《我愛黑澀會》出道女藝人玉兔(鄭如吟)，在今年3月30日宣布和愛情長跑7年導演男友Howard結婚，事隔不到兩個月小倆口便做人成功，選在今日(8)母親節當天，和老公緊緊靠在一起，在IG向大家高調宣布懷上寶寶，PO出象徵新生命誕生的超音波照，寫下：「是的！我懷孕了」瞬間湧入大片道喜留言。

對即將升格人母的玉兔來說，今年母親節格具特殊意義，她在IG流露懷上寶寶的歡喜心得：「一個小生命醞釀在肚子裡，是件辛苦又幸福的事」只見她和老公坐在沙發上頭，老公Howard親密摟住愛妻玉兔，藉由玉兔的IG帳號，拿著兩人愛的結晶照片，彼此都相當幸福恩愛，還發限時用英文寫下：「We’re having a baby(我們有寶寶了)」。

玉兔和老公一起宣布懷孕，表情甜蜜幸福。(圖/玉兔 IG)

兩人甜蜜拍攝地點，就選在2人愛巢之中，簡約裝潢下還掛出充滿童趣的畫作，看來早就已期待小朋友到來許久，對於辛苦才首次懷上寶寶，顯得相當謹慎小心，準人母玉兔曬出孕婦健康手冊，小朋友的人形已經有出來，和老公一人手拿一張藏不住內心喜悅，還去到大安區知名婦產科就醫，對生產幼兒做足充分準備。

玉兔即將升格人母，和老公一起曬出超音波照，桌上放了孕婦手冊。(圖/玉兔 IG)

先前，玉兔才在今年3月30日，偕同還是男友Howard到戶政登記結婚，曬出手拿著身分證的合照，還找來MV鬼才導演廖人帥和插畫家Duncan證婚，他們還透露之所以選在那天是因為皆為3月出生，且330諧音帶有想想你的意味存在，這樣便能隨時都想著對方，甜蜜感情羨煞眾人。