在《華燈初上》中，飾演蘇媽媽年輕的小女生，《我吃了那男孩一整年的早餐》均有亮眼表現的何思靜，外表看起來纖細亮眼，私底下個性文青又有理工腦，她笑說自己最喜歡的活動是攝影，興趣使然蒐集了不少數位相機和底片機，好奇問她「為什麼這麼喜歡拍相片？」她笑回「可能是為了開攝影展吧！」
從廣告、MV、電影再到電視，她直言角色之間的轉換很花精力，為了讓情緒內化，只好運用環境內化自己的個人情緒，例如拍攝《藏匿處》時，她為了營造自己低調神經質的個人特質，整整一個月把自己關在家中不和朋友接觸；而在拍攝《早餐》時的扮演陽光愛笑的熱舞社社長、《華燈》中深謀遠慮的蘇慶儀，不同角色間情緒能量的切換都是一門功課，她也自嘲說表演課上的確實有用，例如演蘇慶儀時就特地保密不跟朋友說，結果朋友《華燈》第二季上線後看到她出鏡，但因演技太逼真無法與她做聯想，索性直接拉到最後確認演員名單才發訊息逼問怎麼都不說。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。