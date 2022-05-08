何思靜以西服造型現身，她狂讚不曉得自己穿西裝這麼好看。Chloe卡其色亞麻西裝外套9萬400元、卡其色亞麻高腰寬管褲4萬9100元、Kattie火焰駝色手拿包7萬8600元、粉水晶項鍊2萬6700元。（攝影JOJ Photo）

在《華燈初上》中，飾演蘇媽媽年輕的小女生，《我吃了那男孩一整年的早餐》均有亮眼表現的何思靜，外表看起來纖細亮眼，私底下個性文青又有理工腦，她笑說自己最喜歡的活動是攝影，興趣使然蒐集了不少數位相機和底片機，好奇問她「為什麼這麼喜歡拍相片？」她笑回「可能是為了開攝影展吧！」

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從廣告、MV、電影再到電視，她直言角色之間的轉換很花精力，為了讓情緒內化，只好運用環境內化自己的個人情緒，例如拍攝《藏匿處》時，她為了營造自己低調神經質的個人特質，整整一個月把自己關在家中不和朋友接觸；而在拍攝《早餐》時的扮演陽光愛笑的熱舞社社長、《華燈》中深謀遠慮的蘇慶儀，不同角色間情緒能量的切換都是一門功課，她也自嘲說表演課上的確實有用，例如演蘇慶儀時就特地保密不跟朋友說，結果朋友《華燈》第二季上線後看到她出鏡，但因演技太逼真無法與她做聯想，索性直接拉到最後確認演員名單才發訊息逼問怎麼都不說。