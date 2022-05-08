《網易》網站運勢命理專欄指出，生肖鼠、兔、羊、豬在5／10～6／25會有幸運之神降臨，他們的運勢將迎來好的轉變，財運大爆發，富貴擋不住，財庫滿滿，愛情事業雙豐收。

▍生肖鼠

5月10日到6月25日生肖鼠財運飆漲，運勢逆襲，一年中有不少錢財入賬，富貴擋也擋不住，人際關係可說是桃花朵朵開，建議近期不要宅在家裡，有社交活動要多參加，將會有意外的浪漫相遇，不僅如此，單身的人追求者會增加，把握好機會可覓得良緣。

▍生肖兔

生肖兔與身邊每個人都相處融洽，正義感特別強，貴人運本身就不錯。5月10日到6月25日生肖兔福運加持，家有好事到，財庫越來越豐厚，存款數字不斷飆升，事業看好，工作得心應手，甚至有望成功升上管理階層，錢財、權力皆得，美好生活在向你招手。

▍生肖羊

生肖羊5月10日至6月25日霉運殆盡好運臨身，富日子迫在眉睫，生活幸福美滿，財帛愛情不缺，今年幸運之神開始向你們靠近，只要抓緊機會，收穫自然不會少，在你們遇到困難的時候也會有貴人來相助，喜事將會環繞你們四周，總之在未來你們就是幸運的那一位。

▍生肖豬

生肖豬性格堅韌，不怕挫折，非常有進取心，5月10日至6月25日財運大爆發，好運滾滾來，是時候收穫幸福人生了，榮華富貴躲不掉，多年的努力終於讓財門大開，不過這段時間運勢太好，恐招人忌妒，工作中該收斂鋒芒，盡量不要過於表現自己。