近日發生新冠重症產婦與腹中胎兒不幸病逝，婦產科醫學會秘書長黃建霈今(8)日根據每日新增確診人數推估，每天約有300名孕婦確診，去文衛福部，希望孕婦也應有「輕中重分流」，並建議設置「孕產婦就醫綠色通道」，爭取寶貴救治時間。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期確實有收到婦產科醫學會來文，盼能制定新的就醫指引將患者分流，指揮中心本周二將與婦產科醫學會開會討論。

日前新北市一名20歲懷孕28週的確診孕婦，經搶救後胎兒、母親皆宣告不治，震驚全台。台灣婦產科醫學會今舉辦「少子化研討會」，醫學會表示，目前孕婦佔所有確診患者比例約0.7％，以4萬5千多人來推算，每天會有3百個孕婦確診，當中約有60人需要住院。

黃建霈表示，目前指揮中心規定，懷孕滿36週確診孕婦一率收治住院；35週以下孕婦則為住院或入住集中檢疫所。但過去有研究指出，強制收住院反而會對產婦身心造成傷害。

而目前許多集中檢疫所未必找得到空床，因此台灣婦產科醫學會目前正在規劃孕產婦輕、中、重症的分流系統，讓產婦就醫不用憑感覺，產婦可填完問卷量表後，即可計算出屬於輕、中、重症的對應分數與處置，避免延誤就醫與占用醫療資源，也已行文指揮中心盼及早討論，但仍未收到指揮中心回應。

另外，有孕婦確診後高燒多日，但懷孕32周不能到醫院，也找不到婦產科視訊診療，不少民眾認為，確診的孕婦要求36周以上才能收治到醫院治療，太嚴格，應該放寬周數。

羅一鈞表示，孕婦目前收治原則是集中檢疫所和醫院，36週以下會去加強版及集中檢疫所或是加強版防疫旅館，都會有護理人員進駐，若認為有住院需求會有綠色通道收到醫院。

不過，羅一鈞也坦言，目前懷孕滿36週確診孕婦一率收治住院，確實可能增加婦產科需要額外照顧的負擔，因此最快也將於這周二與婦產科醫學會開會討論。

羅一鈞表示，這次會議除了將邀請婦產科醫學會外，也會邀請兒科醫學會專家，就相關就醫分流與抗病毒藥物使用等放寬措施一併討論。

對於日前新北孕婦死亡原因為血管栓塞，是否要考慮讓國內的確診孕婦醫療指引中建議開立抗凝血劑？羅一鈞表示，此部分婦產科醫學會日前曾開會討論，但考量台灣孕婦確診發生血栓機率較國外低，因此目前抗凝血劑仍未被列入新版的就醫指引。