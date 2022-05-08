台北市自2019年起，在商圈、夜市等處規畫外送員臨時停車格，限停15分鐘。但台北市議員秦慧珠質疑，因部分一般停車格需收費，少數民眾貪圖方便占據外送員停車格，也未見市府嚴格取締，亂象叢生。對此，停車管理工程處表示，選定士林夜市試辦科技執法取締，其餘地點則加強人工取締，將開出「0元停車單」輔以辨識停車時間，6月起實施。

秦慧珠質疑，15分鐘停車格亂象叢生，有的完全沒有停車，空在那邊浪費停車格，有的亂停，有的停超過15分鐘，她詢問如何執法、取締，停管處竟答覆，僅有在2019年剛推動時查過2次，發現他們平均停車6到7分鐘，之後便再也沒去查核。

秦慧珠認為，很多15分鐘臨停車格根本沒有人在停，其實可以取消，市府也沒有去了解哪些地方需求量大、哪些地方需求量少，而且臨時停車也不是全天候都需要，卻就連三更半夜也有15分鐘停車格，根本沒有那個需要。

停管處長李昆振說明，北市共有181處設置15分鐘臨停停車格，迄今累積舉僅300多件，由於取締要固定時間去巡視、拍照、確定停放時間等，相當耗費人力，因此，針對亂象較多的地方會專案處理。

李昆振指出，針對違規最嚴重熱點士林夜市文林路的15分鐘停車格，將試辦科技執法，攝影機可辨識、自動開停車單，並設定停車時間為15分鐘，超過就可以後續做舉發；其他地方以人工的方式加強取締，將開立「0元停車單」，提供執法人員辨識，佐證民眾停車時間，如第一次11點開單，11點半發現車輛還停在那，即可取締，而開單員每半小時巡一次，頻率也要再加強，5月持續加強宣導，6月開始加強取締。