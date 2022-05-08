新竹市公道三新闢道路將在本月底通行，11日起竹光路、延平路一段291巷將封路14天，市長林智堅（中）昨天也親自前往了解工程進度，緊盯最後施工品質。（陳育賢攝）

新竹市公道三新闢道路將在本月底通行，11日起竹光路、延平路一段291巷將封路14天，以最短工期施工、降低交通衝擊，另考量公道三周邊巷弄狹小，平日尖峰時段通勤車流達500輛，部分巷弄將改以單行道通行，月底通車後將可直通國道3號，強化香山聯外網絡。

市府指出，公道三為寬30公尺，雙向、4線道，且全線兩側皆有人行道設置，因應通車在即，市長林智堅昨天也親自前往了解工程進處，緊盯最後施工品質，指示應強化公道三起點、竹光路之間的人行步道銜接，讓居民、通勤學生有理想步行環境。

目前進入施工最後階段，工程單位規畫最後1次封路施工作業，封路範圍包括竹光路（延平路1段214巷至延平路1段間路段）、延平路1段291巷，封路時間為11日至24日，市府也籲請用路人配合。

道路封閉期間，替代道路為延平路1段214巷接經國路，用路人行經管制區域應減速慢行或提前改道，遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維護行車安全。

此外，公道三銜接竹光路與茄苳景觀大道，過去民眾往返市區與香山，多利用竹光路接延平路291巷至竹香北路的「抄小路」路徑，開放通行後民眾不必再繞進巷弄，可直接經延平路銜接公道三，快速通往香山區，作為台1線替代道路，紓解尖峰時段交通壅塞，也可加速西區與香山區的區域發展。

市府同時說明，公道三首批安置住宅已竣工，共有20戶已完成使用執照申領、陸續入住新厝。另，為打造公道三，斥資7.4億向新竹縣購買土地，為拆遷戶整備的「安置基地」，共計有41戶參加安置基地方案，在基地新房完成前，市府也提供全拆戶房租補貼，若全拆戶在外租屋，1個月有2萬元、持續3年共72萬元補助。