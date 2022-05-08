國民黨台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長後，近日也遷移戶籍並將辭職議員身份參選桃園市長，但日前國民黨祕書長黃健庭卻說，透露地方一面倒認為羅智強很弱、民調低，因此選策會已排除提名。資深媒體人韋安披露一份民調結果指出，5月初的民調顯示，羅智強在黨內排名第二，且和第一名的差距也只在誤差範圍之內。

羅智強上月高調宣布參選桃園市長後，黃健庭表示，在地大致一面倒地認為羅智強很弱，因此「選策會基本上已排除羅智強的提名」，後來他也向羅智強說明，要選策會支持他的提名有點困難，因為除了地方反彈外，羅智強的民調也輸，且不只輸給民進黨對手，在黨內也輸。

黃健庭強調，過去國民黨歷次初選造成黨內撕裂無法團結、民進黨易介入民調初選影響參考性，因此黨中央未來會持續做民調，不排除徵召民調最高、最具勝選的候選人參戰，他並表示桃園市長提名期程不會拖太久。

對此，韋安今天(8日)在臉書上表示，有人一直說羅智強「很弱」，某機構5月3-6日的民調顯示，羅智強在桃園與黨內其他潛在人選比較，已排名第二。且與第一的差距，在誤差範圍之內。他還進一步透露民調數字：「魯明哲20.6%，羅智強18.2%，萬美玲14.3%」。