雲林家扶社工們事先問媽媽需要的物品，代為集貨裝成一袋袋「最符合需求」的禮物，在東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉3處超商發送。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心獲經營超商的蔡長晃先生贊助舉辦「母親節超商獻禮」，幫媽媽們裝滿一袋價值約1400元禮物，有衛生紙、沙拉油、洗衣粉、洗碗精、餅乾、泡麵、冷凍食品等日常用品。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心獲經營超商的蔡長晃先生贊助舉辦「母親節超商獻禮」，幫媽媽們裝滿一袋價值約1400元禮物，有衛生紙、沙拉油、洗衣粉、洗碗精、餅乾、泡麵、冷凍食品等日常用品，今（8日）145位媽媽們到超商取貨。家扶中心表示，疫情發生以來有70％受扶助家庭收入受衝擊，維持日常開銷比以前又更困難一些。

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃連續12年主辦「母親節超商獻禮」，讓家扶媽媽們挑選民生物品，減少家庭開銷，今年有145名媽媽受益。

今年為避免挑選群聚，社工們事先問媽媽需要的物品，代為集貨裝成一袋袋「最符合需求」的禮物，在東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉3處超商發送，媽媽們都相當開心。

今年除加贈母親節蛋糕，台電雲林區處福利會及雲林第二監獄共同捐贈二監學員做的手工蛋捲，開元食品也贊助奇異果濃縮果汁。

自泰國嫁來台灣的林婷玉由女兒搭載到台西超商領禮物，林婷玉的丈夫多年前車禍以致半身癱瘓，她扛起養一家5口的重擔，卻在2年多年太操勞而發生顱內出血，目前仍右側無力。其女兒帶了一束花、卡片陪同媽媽領母親節禮物。

家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶服務的近千戶家庭中，一半是獨撐家計的單親媽媽，收入不足是主要壓力，新冠肺炎疫情發生以來，加重了家扶媽媽的經濟重擔，有七成媽媽明顯感受收入減少、支出變高，生活更困難了。