一名女子上個月因性侵案到前金區的高雄市警察局局本部報案，但保大駐衛警卻打110，再由勤指中心指派轄區派出所，員警開警車載被害人至醫院驗傷，但其實專責性侵案件的婦幼隊就在旁邊不到100公尺處，卻繞了這麼大圈。市警局表示，保大員警程序並無錯誤也沒有吃案或是踢案，但以後若是碰到類似情況，會雙向溝通請婦幼隊派員到場處理。

一名女子因遭男網友性侵，上個月某日下午到前金區的高雄市警察局局本部報案，但一樓的保大駐衛警卻先打110報案，勤指中心指派轄區分駐所員警前來處理，由員警將被害人載往醫院驗傷。

但其實專責處理性侵案件的婦幼隊，明明就在警察局旁邊不到100公尺處，流程和時間繞了整整一大圈，讓人摸不著通報流程。高雄市警局表示，此案各單位並無踢案或吃案，保大員警處理程序並無錯誤，當下也無法直接請民眾走過去報案，就怕造成心理上不舒服。但以後若是碰到類似情況，會雙向溝通，或直接請婦幼隊派員到場處理。

不過，事後卻傳出該名報案女子確診，嚇壞所有接觸員警，所幸快篩也均為陰性，依當時規定所有接觸報案的員警都要居隔。

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