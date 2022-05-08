中央流行疫情指揮中心今天公布，目前開立的輝瑞Paxlovid藥物共1249人份，其中從社區藥局開立的僅37人份，主要是因適用居家照護開藥的族群僅65至69歲符合資格，不過由於通報回傳仍需要一點時間，因此實際開立的份數會比帳面上來的多。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前輝瑞的Paxlovid已開出1249人份，其中社區藥局共開37人份，醫院、集中檢疫所共開立1212人份，另外默沙東的莫納皮拉韋，則開出710人份。

由於輝瑞的Paxlovid要在感染後5天內投藥才有效，但有不少確診者都是在快篩陽2、3天後才取得PCR證明，民眾擔憂延遲投藥將影響療效。指揮官陳時中說，現在配藥的點已經夠多，開藥的程序也已足夠，例如長照中心只要有發生群聚，就可用快篩陽來先給藥，至於其他對象則要經PCR確認陽性後，才能給藥。

羅一鈞則說，目前正在與健保署共同建立開藥的碼，方便醫療單位進行勾稽、統計，加速開藥的時效性，將來也會開放民眾可持處方箋，由家人赴核心藥局以外的醫療機構領藥，盼能提升給藥效率。