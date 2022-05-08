新北市今日新增1萬7948例確診，居家照護執行4萬9890人，居隔列管1萬1760人，今日預計解隔4萬7571人，解隔人數創新北史上最高。新北市長侯友宜表示，新北居家照護執行、解隔人數總計有7萬536人，這樣的數量若沒有即時調整，早就衝垮新北量能，但新北很有步驟往前走，從上月14日起已啟動醫院降載達25％，後續會持續開設30％專責病房，確保醫療量能。

侯友宜說，從新北居家隔離人數來看，目前已經從4萬4547人降為1萬1760人，2天數據相差3萬多人，居隔對公衛體系夥伴以及第一線行政資源同仁而言，壓力負擔相當大，因此新北持續呼籲居隔轉型，希望將居隔數量降下來，將目標擺在中重症、居家照護上。

侯友宜表示，新北居家照護有4萬9890人，加上康復解隔2萬646人，居家照護已達7萬多人，且每日確診個案都是1.5萬例以上，若新北不及早調整，醫療量能早就被衝垮，雖然新北醫療量能可以說是全台倒數第2，但面對全台最高確診數仍按照既定步驟往前推，也呼籲中央，給新北市自主空間、保有醫療量能。

針對專責病房，新北也早於中央做準備。侯友宜說，新北市上月14日就啟動降載，目前達25％，中央昨日說希望降載至30％，對於新北而言早已啟動，目前已開設1936床、空床率約33％，後續會持續開足30％專責病房，但僅針對非急迫性醫療部分。

此外，新北也是全台篩檢站最多的城市，今再增加2處，分別是樹林仁愛、板橋永安社篩站。侯友宜呼籲，因為這段時間大家跑到醫院去，但新北市社篩站還是持續開設，呼籲大家多多利用。